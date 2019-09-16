Гражданка США оштрафована на 15 тыс. рублей за ввоз в Петербург медицинской марихуаны

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении гражданки США Одри Элизы Лорбер, признанной виновной по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. С учетом срока содержания под стражей женщина от отбытия наказания освобождена, как и из-под стражи.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что уголовное дело на американку было заведено из-за ввоза ею на территорию Петербурга 19 граммов каннабиса. В США госпожа Лорбер имела патент, разрешающий ей употребление марихуаны в рамках медицинской программы. При этом действие данного патента не распространяется на территорию России.