В Петербурге завели дело на американку из-за привезенных в Россию 19 граммов каннабиса

Московский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении гражданки США Одри Элизы Лорбер. При досмотре в аэропорту Пулково у нее нашли марихуану, которую она привезла в Россию из Америки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Элиза Лорбер купила в США 19,05 граммов каннабиса. На него она имела патент, разрешающий ей употребление марихуаны в рамках медицинской программы. Как отметили в объединенной пресс-службе судов, его действие на территорию России не распространяется. Скорее всего, речь идет о документе Министерства здравоохранения и социальных служб США (United States Department of Health and Human Services), который охватывает «потенциальное использование непсихоактивных каннабиноидов для защиты головного мозга от повреждения или дегенерации, вызванной некоторыми заболеваниями».

В России ей предъявили обвинение по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Свою вину американка признала. “Ъ-СПб” направил Одри Элизе Лорбер просьбы более детально прокомментировать свою позицию, на которые она на момент публикации новости не ответила.

Судя по ее странице в Instagram, девушка путешествовала по России вместе со своей матерью в конце июля. На сайте Одри Элизы Лорбер указано, что она родилась в штате Нью-Йорк, учится на режиссера университете Пэйс на Манхеттене. На канале на YouTube у нее почти 23 тыс. подписчиков.

Марина Царева