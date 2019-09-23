Экскурсию в мир электроэнергетики провели инженеры Белгородэнерго для четвероклассников белгородской школы

Фото: Белгородэнерго

Учащиеся 4 класса белгородской школы № 46 в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче побывали с обзорной экскурсией в «Россети Центр Белгородэнерго». На протяжении двух часов ребята были вовлечены в жизнь и ежедневную работу филиала.

Учащиеся 4 класса белгородской школы № 46 в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче побывали с обзорной экскурсией в «Россети Центр Белгородэнерго». На протяжении двух часов ребята были вовлечены в жизнь и ежедневную работу филиала.

Инженеры Белгородэнерго познакомили школьников с Центром управления сетями, рассказали о работе диспетчеров, принципах функционирования оперативно-технологического управления и планах по созданию Единого центра управления сетями.

В демонстрационном Центре энергоэффективности дети наглядно увидели разницу между устаревшим и современным оборудованием и узнали, почему необходимо рационально использовать энергоресурсы.

Кульминацией экскурсии стало посещение учебного класса, где каждый ребенок смог примерить очки виртуальной реальности, оказаться на территорию действующей подстанции и почувствовать себя в роли электромонтера по обслуживанию энергообъекта.

По словам ученицы 4 «А» класса Миланы Кошкаровой, это было незабываемое путешествие в мир электроэнергетики. «До сих пор подстанции и провода мы видели только на улице, возле дома и не знали, как они работают. Теперь я посмотрела на все другими глазами. Мы думали, все включается само, но теперь знаем, что свет в домах, горящие светильники на улице — все это работа энергетиков нашего города. Больше всего мне запомнилась «прогулка» по подстанции в очках виртуальной реальности. В реальной жизни это невозможно, но благодаря энергетикам я побывала там, где детям быть запрещено», — рассказала Милана.

В завершение экскурсии дети получили в подарок книжки и раскраски из учебного комплекса по цифровой трансформации «Энергосберегайка в цифровом городе».