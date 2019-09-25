Воронеж станет доступнее

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил профильным чиновникам и главам управ устранить выявленные в результате аудита проблемы 30 пешеходных улиц и адаптировать их для комфортного передвижения маломобильных групп горожан. Согласно сообщению пресс-службы мэрии Воронежа, это должно произойти в течение 2020 года.

24 сентября мэр Воронежа Вадим Кстенин провел межведомственное совещание, посвященное результатам аудита доступности основных улиц Воронежа для маломобильных групп горожан и выработке мер для решения выявленных проблем. Его представил руководитель регионального учебно-ресурсного центра (РУРЦ) «Доступная среда» Александр Попов.

РУРЦ «Доступная среда» занимался работами по аудиту 30 воронежских улиц (1,5 тыс. точек контроля). В документе отражены не только места, где отсутствуют пандусы, но и те, где их угол или ширина не позволяют комфортно перемещаться. Также выявлены и зафиксированы на карте аудита нарушенное покрытие, поврежденные ограждения, стертая разметка. Аудит коснулся только самых значимых улиц с наиболее интенсивным пешеходным трафиком (Плехановской, Кирова, 9 Января, Ленинского и Московского проспектов и других). В дальнейшем могут быть проанализированы второстепенные улицы и межквартальные проезды, сообщили в мэрии.

Александр Попов отметил, что по статистике до 10% людей имеют инвалидность, а к категории маломобильных и окружающих их людей можно отнести до трети всех горожан. «В отдельные периоды жизни каждый человек бывает маломобильным – когда получает перелом, везет детскую коляску или несет тяжелый чемодан»,— отметил господин Попов.

Напомним, что одним из важнейших приоритетов для администрации Воронежа является создание комфортной городской среды. Эта работа состоит не только в создании новых современных общественных пространств, но и в обеспечении удобства для пешеходов и маломобильных групп горожан в перемещении по улицам.

Мы, безусловно, должны строить дороги и развязки, ремонтировать наши магистрали, но, в первую очередь, город должен быть удобен для людей.

Поэтому мы втрое увеличили финансирование строительства и ремонта тротуаров в 2019 году с обязательным условием обустройства пандусов, я ввел мораторий на ликвидацию пешеходных переходов, а все новые внеуличные пешеходные переходы изначально проектируются с подъемными механизмами. Подобная работа будет проведена и в имеющихся подземных переходах при их реконструкции. Но в масштабах всего миллионного Воронежа проблемой доступности территорий для маломобильных групп горожан долгие годы никто не занимался, это надо исправлять», – подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр добавил, что результаты аудита «уже сейчас должны стать для руководителей управ, профильных управлений настольной книгой», пока не будет отработана каждая точка контроля по всем 30 улицам. Кроме того, результаты аудита должны лечь в основу бюджетного процесса по тротуарам, дорогам и общественным пространствам на 2020 и последующие годы. РУРЦ предоставит муниципалитету несколько типовых эффективных вариантов технических решений для разных видов покрытия.