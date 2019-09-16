В Курортном районе перекроют движение из-за прокладки водопровода

Со вторника, 17 сентября, в Курортном районе Петербурга вступают в силу дорожные ограничения из-за запланированных работ по прокладке водопровода. В частности, на срок до 30 апреля 2020 года будет закрыто направление движения транспорта по Приморскому шоссе в поселке Солнечное — от Зеленогорского шоссе к Луговой улице, по Вокзальной улице — от Приморского шоссе к Зеленогорскому шоссе, а также по Нагорной улице — от Зеленогорского шоссе к Приморскому шоссе и по Вокзальной улице — от улицы Репина к Зеленогорскому шоссе в поселке Репина. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей с 18 по 23 сентября также перекроют участок Аэродромной улицы в створе Коломяжского проспекта в Приморском районе города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок до 20 сентября в том же районе Петербурга ограничено движение по проспекту Испытателей.