Нового министра внутренних дел Мордовии Бориса Шейнкина представили личному составу

Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил личному составу главу ГУ МВД по Мордовии полковника полиции Бориса Шейнкина. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Участие в церемонии принял также глава Мордовии Владимир Волков.

Господин Шейнкин родился в Москве в 1967 году, закончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина, затем – Институт гуманитарного образования и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1996 года работал в управлении внутренных дел Москвы, в июне 2017 года был назначен заместителем начальника УВД по Северо-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве. Республиканское управление Борис Шейнкин возглавил по указу президента России от 7 сентября.

Напомним, прежний глава республиканского главка Юрий Арсентьев оставил должность весной 2019 года. Он был назначен главой ГУ МВД по Нижегородской области.

Анастасия Еремина