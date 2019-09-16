К избирательной комиссии МО «Семеновский» подан иск об отмене муниципальных выборов

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Андрея Перевалова к УИК №33 МО «Семеновский» и ИКМО «Семеновский» об оспаривании, признании незаконным и отмене решения об итогах голосования на муниципальных выборах. Истец требует признать их несостоявшимися.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по мнению господина Перевалова, во время проведения голосования и подсчета голосов на УИК №33 был допущен ряд грубых нарушений. В частности, не была обеспечена гласность, подсчет производился с перерывом, сразу после этого бюллетени не были опечатаны. Кроме того, действия председателя УИК, его заместителя и секретаря «приводили к постоянным остановкам и перепалкам в процессе подсчета, что привело к общей нервозной обстановке и усталости всех наблюдателей», утверждает истец.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге оштрафовал компанию, печатавшую агитационные материалы во время муниципальных выборов в Невском районе города.