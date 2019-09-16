Суд оштрафовал компанию, печатавшую агитационные материалы к выборам в Петербурге

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Триада» за совершение административного правонарушения по ч.1 ст.5.12 КоАП РФ (изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Суд установил, что в период с 19 по 21 августа 2019 года, в период подготовки и проведения выборов муниципального совета внутригородского МО МО №78 шестого созыва, компания изготовила печатные агитационные материалы в поддержку кандидатов Пивоварова А.С., Миловидовой О.В., Дюгай А.П., Павлова А.Г., Чернявской Д.О. с нарушением требований об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ — в частности, не опубликовав и не предоставив соответствующие сведения в ИКМО №78, а также внесла ложные сведения об организации, изготовившей данный материал.

Суд назначил ООО «Триада» наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.