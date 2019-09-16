Краснодарский застройщик получил срок за хищение 158 млн рублей при строительстве здания арбитражного суда

В Краснодаре суд приговорил бывшего директора ЗАО «Строительная компания «Ремо» Михаила Павлова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили “Ъ-Юг” в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю, суд признал, что при строительстве здания краевого арбитражного суда господин Павлов похитил 158 млн руб.

Как следует из приговора, московская строительная компания «Ремо» заключила государственный контракт на строительство здания арбитражного суда Краснодарского края и получила авансовый платеж в сумме 158 млн руб. на расчетный счет. «После получения авансового платежа компания «Ремо» создала видимость исполнения обязательств по контракту, выполнив незначительную часть работ за счет организаций-субподрядчиков,— сообщили в УФСБ.— После этого строительство здания прекратилось, а господин Павлов распорядился полученными средствами по своему усмотрению». Следствие выяснило, что при заключении контракта Михаил Павлов представил поддельную банковскую гарантию Мосттрансбанка. Суд удовлетворил иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании с Михаила Павлова задолженности в сумме 109,8 млн руб.

Анна Перова, Краснодар