Возвращение к истокам

Последний Франкфуртский автосалон запомнится надолго. Да, акцент на слове «последний» так и просится в строчку, судя по количеству компаний, отказавшихся участвовать в мотор-шоу. Тем более что разговоры в кулуарах, как говорят международные эксперты, уже ходят. К счастью, это пока лишь слухи.

Aston Martin, Ferrari, Bentley, Bugatti, Cadillac, Citroen, Chevrolet, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo решили Франкфуртский автосалон в этом году пропустить. Из восьми павильонов занятой оказалась лишь половина. Но на деле все обернулось отсутствием очередей, в том числе и в закусочные. А это, согласитесь, плюс. Но в новых просторных реалиях выставки напрашивались и другие мысли. Я никогда не буду грустить по временам, когда журналистам приходилось, как подорванным, носиться от стенда к стенду, набивая сумки на колесиках бессмысленными каталогами фирм-производителей. Это осталось в прошлом, и слава богу. Но с чем моя душа точно не смирится никогда — с отсутствием девушек-моделей! Сомнительная политкорректность наших дней привела к тому, что стало просто скучнее.

Воспоминания о будущем

В отличие от большинства экспонентов, компания Hyundai девушек на свой стенд все же пригласила, но дресс-код ограничился скромными античными туниками. Можно смело сказать, что не без помощи красавиц в белых туниках корейцам явно удалось затмить индо-британский альянс, выставивший на соседней площадке главного бенефициара шоу — новый Land Rover Defender.

Концепт Hyundai 45 Фото: Hyundai

Впрочем, концепт-кар Hyundai «45» окружали не прелестницы в туниках, а серьезные охранники с пружинками в ушах. Своими точечными светодиодами «45» напоминал опыты советских конструкторов из Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики и наверняка грел душу россиянам поколения Х. Но для корейцев этот концепт — еще и дань уважения одному из самых знаковых автомобилей в истории Hyundai — Pony Coupe 45-летней давности, отсюда и название.

Фото: Hyundai

Скажем так, если бы «45» выехал на дорогу сегодня, то смотрелся бы «вполне норм». Чего не скажешь о его интерьере. По сути, это лаундж-салон из дерева, ткани и кожи. Ремни безопасности незаметно встроены в ручки кресел, первый ряд поворачивается для удобства посадки-высадки. Двери, разумеется, распашные, центральной стойки нет. Будем надеяться, что когда-то появятся материалы, обеспечивающие необходимую жесткость кузова и безопасность при такой конструкции — думать о том, что произойдет с пассажирами при боковом ударе, не хочется.

Фото: Hyundai

Я спросил Симона Лосби, вице-президента и главу Hyundai Styling о противоречии между явно сегодняшним экстерьером и «начинкой» завтрашнего дня. «Общественный транспорт будущего, возможно, будет напоминать простые формы типа куба,— ответил Симон.— Но частный автомобиль внешне должен быть, конечно же, секси. "45" — автомобиль частный, поэтому полет мысли мы ограничили представлениями дня сегодняшнего. Иначе нельзя».

Высоковольтное удовольствие

Да, «Формула Е» ощутимо укрепляет позиции в автоспорте, но если вы полагаете, что в быту нас ждут беспилотники, тихо перевозящие инфантильных горожан, способных оценивать лишь удобства кресел и ковровые покрытия,— взгляните на Veloster N ETCR,— первый электрический гоночный автомобиль, построенный на платформе дорожной модели Veloster N. Он разработан в Альценау (Германия) специально для чемпионата ETCR, который дебютирует в 2020 году. Если электрокары в кузовах будут выглядеть так — мы за!

Фото: Hyundai

Впрочем, Veloster N — он для трасс. А для дорог общего пользования предназначен бензиновый Hyundai i30 N Project C. Это заряженный хэтч с корпусом из углепластика, звезда Намьянга и Нюрбургринга в одном флаконе. Передний сплиттер, задний диффузор — все из карбона. В интерьере предсказуемо царит алькантара, полированный алюминий и вообще функциональность. Потому что на скорости все должно быть продумано и под рукой. Особенно, если у вас 275 сил, 378 Н·м, максимальная скорость 250 и разгон за 6 сек.

Большое в малом

Говорят, что всем нужен маленький и юркий автомобиль. Автомобиль, построенный в Европе и для Европы. Примерно такой, как Hyundai i10. Когда вы смотрите на эту машину, возникает ощущение, что размер и вправду имеет значение. Чем меньше, тем лучше.

Фото: Автопилот

Я попросил коллегу ростом метр восемьдесят сесть на заднее сиденье, сдвинув переднее кресло по принципу «сижу сам за собой». Пространства для ног там и там оказалось достаточно. Про наши маленькие города умолчим, но в российских мегаполисах когда-то наконец будут востребованы такие машины. Пока же продажи Hyundai i10 в России даже не обсуждаются.

Нико и выводы

Мимо меня пронесся чемпион мира «Формулы-1» Нико Росберг. Он был на электросамокате, в костюме оливкового цвета и весьма сосредоточен. Кажется, Нико мчался, чтобы заснять выступление Льюиса Хэмильтона для своего Youtube-канала. Нико, об этом ли ты мечтал когда уходил из профессиональных гонок? Не кажется ли тебе, что мир, в котором ты и все мы оказались не так уж и прекрасен. Признайся!

Фото: Автопилот

Первый автосалон IAA состоялся в 1897 году в берлинском отеле Bristol. Тогда показали всего восемь легковых автомобилей. Сегодня есть ощущение, что автопромышленность может вернуться к корням. Но на сей раз в плохом смысле. Потому что если пойдет как сейчас, то арендовать для выставки приличный отель у желающих средств точно не хватит.

Игорь Шеин