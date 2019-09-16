Французская Louvre Hotel Group возвращается в Сирию

Французский оператор отелей Louvre Hotel Group возвращается в Сирию и надеется на приток постояльцев, которые будут приезжать сюда по делам бизнеса с началом возрождения экономики страны. Как пишет Financial Times, Louvre Hotel будет управлять двумя отелями международного класса в Дамаске от имени местной Nazha Investments Group (NIG), с которой она подписала контракт на три с половиной года. Ожидается, что отели будут открыты в следующем году. По данным NIG, восстановление работы двух отелей потребует более $19 млн, они будут работать под принадлежащими Louvre Hotel брендами Royal Tulip и Golden Tulip.

Французская компания, принадлежащая китайскому оператору отелей Jin Jiang International Holdings, станет первой западной компанией туристической сферы, вернувшейся в страну после начала в ней в 2011 году гражданской войны. До этого туризм был важной статьей дохода для Сирии — по подсчетам властей страны, в 2010 году страну посетили 9 млн туристов, а во время войны 259 тыс. человек потеряли работу в туристической сфере. Louvre Hotel управляет 1,5 тыс. отелей и других объектов по всему миру, в том числе 67 на Ближнем Востоке.

Хотя в последнее время ситуация в Сирии стабилизировалась, западные компании пока опасаются возвращаться в страну. Помимо всего прочего, иностранные инвестиции в страну сдерживаются санкциями в отношении сирийского режима. Хотя санкции обычно не затрагивают туристический сектор, они влияют на некоторые компании этого сектора — так, сеть отелей Four Seasons Hotels в прошлом году ушла из страны, хотя и работала в ней в течение войны. Это решение было связано с тем, что она управляла отелем Four Seasons Damascus, принадлежащим сирийскому бизнесмену Самеру Фозу, в отношении которого были введены санкции за финансовую поддержку режима.

С NIG уже сотрудничает немецкая логистическая компания DHL, сама NIG построила свой бизнес в числе прочего на логистических контрактах с Всемирной продовольственной программой ООН во время гуманитарного кризиса в стране.

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Яна Рождественская