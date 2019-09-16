Российская премьера шоу «Сны Спящей красавицы» состоялась в Санкт-Петербурге

Петербург по праву стал первым российским городом в рамках тура, где зрители могут увидеть шоу с Дианой Вишнёвой в главной роли.

Премьера шоу «Сны спящей красавицы» — одно из главных событий этой осени. Такой постановки мир еще не видел. Это был триумф танца и технологий. Зрители увидели абсолютно новую историю принцессы Авроры.

Современные технологии позволили воплотить метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене с помощью высокотехнологичного костюма, который позволил управлять аватаром и открыл новые горизонты в мире театральных постановок. Визуальные спецэффекты не оставляли зрителю шанса быть вне происходящего, каждый чувствовал себя частью этой большой истории. Движения танцоров, магический свет, современная музыка — все способствовало максимальному погружению в «Сны Спящей красавицы». Новаторские театральные эффекты стирали границы между сном и реальностью.

Зрители отправились в путешествие по внутреннему миру Авроры, которая встречается со своей темной стороной, противостоит внутренним демонам и делает непростой выбор между добром и злом. «Здесь очень много метаний, страданий, вопросов, которые она задает себе, страхов», — говорит Диана Вишнёва о своей героине, чьи эмоции они блестяще сумела передать на сцене.

«Сны» стали возможными благодаря приме-балерине Диане Вишнёвой, солисту Штутгартского и Голландского национального балета Марайну Радемакеру, дизайнеру Тобиасу Греммлеру, хореографу Эдварду Клюгу, художнику по свету Лорен Форт, EDM-пионерам NOISIA/Thijs de Vlieger, чья музыка звучит в течение всей постановки. Продюсер проекта — Эдуард Ратников. Организатором премьеры шоу в Петербурге выступила группа компаний NCA.

«А-Клуб» выступил генеральным партнером премьеры грандиозного новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (Sleeping Beauty Dreams), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.

«“А-Клуб” придает большое значение участию в социальных и культурных проектах, и мы с большой радостью представляем инновационное шоу “Сны Спящей красавицы”. Современность, технологичность, яркость уникального перфоманса созвучны нашему характеру. Мы уверены, шоу подарит незабываемые эмоции и вдохновение публике — и, бесспорно, станет ярчайшим культурным событием», — комментирует руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.

Sleeping Beauty Dreams — это прогрессивная фантазия. Старинная легенда, вдохновляющая на глубокое погружение в собственный внутренний мир. Это целая Вселенная. Синтез цифрового искусства, современного танца и передовых технологий, с помощью которых мы с вами можем исследовать наши мечты, страхи, соблазны и судьбоносные решения. Это сложно передать словами — это надо видеть вживую и ощущать.

После Петербурга «Сны» будут представлены публике в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Воронеже и Краснодаре.