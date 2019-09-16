Правительство Удмуртии ликвидирует ООО «Гостиница "Юбилейная"»

Власти Удмуртии решили ликвидировать ООО «Гостиница "Юбилейная"». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Напомним, что в апреле 2018 года государственное унитарное предприятие Удмуртии «Гостиница "Юбилейная"» преобразовали в ООО с целью дальнейшей продажи. До этого глава региона Александр Бречалов назвал эту гостиницу примером неэффективного использования государственного имущества — тогда доход в бюджет города составлял 16 тыс. руб. в год. В сентябре 2019 года первый вице-премьер республики Александр Свинин рассказал, что в здании гостиницы «Юбилейная» разместят центр развития предпринимательства «Мой бизнес».