КСП начала проверку детского центра «Балтийский берег»

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга приступила к плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ детский оздоровительно-образовательный туристский центр «Балтийский берег». В рамках данного мероприятия аудиторы проанализируют расходы учреждения за 2017-2019 годы. В частности, за указанный промежуток времени детский центр получил в качестве субсидий из городского бюджета более 1 млрд рублей, сообщает АБН.

Также в рамках проверки КСП даст оценку законности использования учреждением городской собственности и проанализирует деятельность в этом направлении городского комитета по образованию, чьим подведомственным учреждением является «Балтийский берег».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КСП выявила более 3,5 тыс. нарушений, связанных с расходованием бюджетных средств в Петербурге. Общий объем нарушений составил 32,9 млрд руб.