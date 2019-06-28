КСП обнаружила более 50 нарушений в работе комитета по инвестициям Петербурга

По итогам проверки Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга были обнаружены многочисленные нарушения в работе городского комитета по инвестициям. Всего с 2017 года выявлено более 50 фактов нарушений формирования и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, управления государственной и муниципальной собственностью и других видов деятельности, осуществления государственных и муниципальных закупок и иных нарушений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что КСП выявила более 3,5 тыс. нарушений, связанных с расходованием бюджетных средств в Петербурге. Общий объем нарушений составил 32,9 млрд рублей.