Борису Джонсону вменяют в вину «Брексит»

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал Бориса Джонсона. Он считает, что нынешний хозяин дома на Даунинг-стрит поддержал «Брекcит» только ради собственной карьеры. В выходные Дэвид Кэмерон, проводивший в 2016 году референдум о выходе страны из Евросоюза, опубликовал свои мемуары.

Политик предлагал остаться в ЕС, но ушел в отставку после того, как британский народ выбрал обратное. В своей книге он обвиняет Джонсона в политическом лицемерии. Подробности — в справке “Ъ FM”.

По словам Кэмерона, Борис Джонсон не верил в идею выхода из Евросоюза, но поддержал ее ради карьеры. «Кто бы из высокопоставленных членов тори ни возглавил движение за “Брекcит”, столь мощно заряженное духом патриотизма, независимости и романтики, тот сразу бы стал партийным любимчиком. Он не хотел рисковать и дать возможность какому-то другому заметному политику получить эту корону». Скептически Кэмерон отнесся и к новой команде Джонсона, в частности, к министру по делам «Брекcита» Майклу Гоуву. «Они — послы эпохи популизма, изобилующей враньем и очернением всего»,— пишет бывший премьер. В качестве примера неподобающих действий Джонсона он вспоминает, как тот разъезжал по стране на автобусе с надписью: «Еженедельно мы отправляем Евросоюзу 350 млн фунтов. Давайте лучше отдадим их национальной системе здравоохранения». Позже выяснилось, что эта сумма завышена примерно на треть.

На претензии Кэмерона Борис Джонсон пока не отреагировал. При этом он дал яркое интервью газете The Sun, в которой сравнил Великобританию с Халком, персонажем вселенной Marvel. «Чем злее мы становимся, тем мы сильней»,— заявил Джонсон, пообещав, что страна, подобно супергерою, разорвет оковы Евросоюза. Несмотря на то, что парламент запретил ему провести жесткий «Брекcит», он может проигнорировать этот закон, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника. Для Бориса Джонсона важно, чтобы в глазах общественности виновным в выходе Британии без соглашения остался Евросоюз, уверен собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский:

«Правительство сможет подать иск против парламента, утверждая, что некоторые процедуры при принятии закона были нарушены и что этот закон противоречит результатам референдума 2016 года. Тогда вопрос будет рассматриваться в арбитраже, после чего, если решение примется не в пользу нынешнего премьер-министра, можно подать апелляцию в суд более высокой инстанции.

В окружении говорят, что есть 20 разных сценариев, но реально обсуждался именно временный уход Бориса Джонсона с поста.

При этом он останется лидером Консервативной партии. Тогда кто-то другой будет вынужден писать утвержденное парламентом письмо с просьбой о продлении пребывания Великобритании до 31 января 2020 года в Европейском союзе. Это спровоцирует выборы, которые все равно неизбежны, это уже вопрос времени. Джонсон очень громко и решительно на весь мир говорит: я хочу сделки с Европейским союзом, это неправда, что я хочу жесткого “Брекcита”. Я бы чуть-чуть подкорректировал: ему очень важно, чтобы, если такой вариант развития событий случится, а, видимо, к этому все и идет, в глазах общественного мнения был виноват не он, а Европейский союз».

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В своей речи после назначения на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал вывести страну из ЕС 31 октября со сделкой или без нее. Тем не менее во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ЕС не получил от Лондона предложений по «Брекcиту».

Ольга Сергиенко, Иван Якунин