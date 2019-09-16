Миасс, 16 сентября 2019 года, - Автомобильный завод «Урал» продолжает отгрузки автомобилей «Урал» с газобалонным оборудованием в подразделения крупнейшей российской энергетической компании ПАО «Газпром». На днях партия газовых грузовиков отправилась в компанию «Газпром трансгаз Чайковский». До конца 2019 года в транспортные подразделения ПАО «Газпром» будет поставлено около ста единиц техники «Урал».



Продолжаются поставки грузовиков «Урал» производства автомобильного завода «Урал», в которых в качестве моторного топлива применен компримированный природный газ метан, в транспортные подразделения крупнейшей российской энергетической компании - ПАО «Газпром».

Партия грузовиков с газобалонным оборудованием на днях отправилась в компанию «Газпром трансгаз Чайковский». Это передвижные аварийно-ремонтные мастерские на шасси «Урал-4320». Автомобили будут осуществлять перевозку и доставку рабочих бригад для осуществления аварийно-восстановительных работ в местах эксплуатации газопроводов в различных регионах: на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области.

Все автомобили «Урал» - на газовом топливе: в топливной системе грузовиков используется компримированный природный газ метан. В кассете за кабиной расположены 11 газовых баллонов общим объемом 230 куб. м., обеспечивающие запас хода до 500 км. Автомобили на природном газе совмещают в себе комфорт, безопасность и функциональность семейства с высокой экономической эффективностью и экологичностью. Эксплуатация грузовика на газовом топливе позволяет владельцам транспортного средства снизить эксплуатационные затраты, поскольку газовое топливо более чем на 50% соответственно дешевле дизельного топлива.

До конца 2019 года в транспортные подразделения структур ПАО «Газпром» - в Казань, Сургут, и другие регионы - будет поставлено около ста единиц газовой техники. Это самосвалы, седельные тягачи, вахтовые автобусы, специальные фургоны-лаборатории, автогидроподъемники - на шасси капотных автомобилей «Урал NEXT» и бескапотных «Урал-М». Капотная компоновка кабины NEXT обеспечивает высокую пассивную безопасность и удобный доступ к двигателю, а бескапотная кабина - лучшие параметры по маневренности и грузоподъемности.

Полноприводные автомобили «Урал» с колесной формулой 6х6 способны работать в условиях полного бездорожья и в тяжелых климатических условиях, преодолевать болота, горные перевалы, глубокие снега и пески, высоко востребованы в различных отраслях промышленности – нефтегазовой, дорожно-строительной, горнодобывающей и др.