Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о природных и не только достопримечательностях области Эмилия-Романья.

Италия сегодня и всю неделю! Летний сезон мягко уступает место бархатному, а там не за горами феерия крутых альпийских спусков и снежных карнавалов особенной, зимней dolce vita. В общем, для туриста Италия актуальна в любое время года. Но пока вода и нежный песок не остынут (а случится это еще нескоро), мы будем догонять ускользающее лето, а Италия именно в это время, на мой взгляд, особенно прекрасна и поэтически пронзительна во всем.

Градус раскаленных камней падает, и музыка уникальной архитектуры становится еще более внятной и завораживающей. По количеству знаковых исторических объектов Италию невозможно сравнить ни с какой другой страной мира. Так же, как и ее природу, кухню, людей и особенную обволакивающую атмосферу осени, когда холмы и поля просто цветут разнообразием красок, воздух насыщен ароматами жаренных каштанов, молодых сыров, вина и неизменного кофе. Хотя разговор об осенней кухне страны — это отдельная песня для настоящих гурманов, и она впереди.

Но в каждом регионе Италии коктейль ароматов свой, неповторимый. Наверное, я бы остановился где-нибудь в Эмилие-Романье. Не только потому что здесь легендарный Рубикон, самые первые и ухоженные в Италии пляжи, и даже не потому, что неподалеку еще одно легендарное государство — Сан-Марино. Отсюда можно быстро и комфортно путешествовать по всей Италии. В трех часах езды находится Флоренция и Венеция, чуть дальше Рим. Относительно рядом Пиза, Урбино — родина Рафаэля, и замок Сан-Лео — место заключения графа Калиостро. Не так далеко и знаменитые озера Комо, Гарда, Лаго-Маджоре.

Ни в коем случае я не навязываю именно этот регион, можно путешествовать на автомобиле, меняя локации каждый день, или просто осесть на какой-нибудь агроферме и со вкусом наслаждаться дарами природы. Выбор за вами — Италия ждет. Продолжим о ней чуть позже.