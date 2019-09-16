Обвиняемых в хищении на строительстве калининградского стадиона перевели под домашний арест

Центральный районный суд Калининграда отпустил из СИЗО бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и его бывшего подчиненного, ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского. Они обвиняются в хищении 752 млн руб. при строительстве в Калининграде футбольного стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Мера пресечения фигурантам заменена на домашний арест»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении господ Кушхова и Трибунского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было возбуждено еще в 2014 году. Обвиняемые, по версии следствия, вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО «Группа "Сумма"», созданного братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми. С января по сентябрь 2014 года они представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между ОАО ГЭС и ГКУ КО РУЗКС документы с недостоверными сведениями об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На основании этих документов ОАО ГЭС перечислила более 752 млн руб., которые соучастники похитили.

Подробнее о расследовании хищений при строительстве «Арены Балтика» — в материале “Ъ” «Стадион стоит, а дело его идет».