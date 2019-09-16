Saudi Aramco сообщила клиентам о возобновлении отгрузок нефти на танкеры

Подвергшаяся нападению национальная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco разослала уведомления своим клиентам о возобновлении отгрузки нефти на танкеры, сообщает Reuters со ссылкой на получившие документ источники. Отгрузка производится в штатном режиме.

Несколько неназванных собеседников из нефтекомпаний рассказали агентству, что атака не повлияла на поставки их партий.

При этом, по данным Reuters, Saudi Aramco изменила спецификацию нефти с Arab Light на Arab Heavy при погрузке на танкер. Это более тяжелый сорт нефти. Причины такого решения неизвестны.

Источники агентства рассказали, что потребуются месяцы, чтобы полностью восстановить нормальный объем производства. На данный момент экспорт продолжается в полной мере за счет больших нефтяных запасов. Экспорт может сократиться в дальнейшем, отмечает Reuters.

Напомним, 14 сентября на крупнейший нефтяной комплекс совершили нападение беспилотники. Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50%, что составляет примерно 5% от мирового предложения. Ранее сообщалось, что планируется восстановить нефтедобычу на треть до конца дня.

Подробнее о нападении — в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».