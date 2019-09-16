В центре Петербурга открылся магазин женской одежды бренда Brusnika

В ТК «Невский Центр» в Петербурге открылся магазин российского бренда женской одежды в сегменте middle+ Brusnika. Арендатор занял 120 кв. м на третьем этаже торгового комплекса. Инвестиции в открытие новой торговой точки не уточняются.

До недавнего времени в Петербурге работали два шоу-рума бренда Brusnika. До конца года компания планирует открыть еще три магазина в Москве, Екатеринбурге и Сочи. В настоящий момент сеть насчитывает 24 фирменных магазина, 10 из которых находятся в столице, остальные расположены в крупных городах России и Швейцарии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что основные luxury-ритейлеры намерены объединить усилия, чтобы продвигать в качестве основной бутиковой улицы Петербурга Старо-Невский проспект. На эти цели в течение двух лет будет направлено около 30 млн рублей.