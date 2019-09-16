Тосненский комбикормовый завод выходит на площадку Alibaba

ЗАО «Тосненский комбикормовый завод» при поддержке Центра развития промышленности Ленобласти выходит на международную электронную площадку Alibaba.com. Предприятие станет первым из производителей кормов для животных в регионе, которое разместится на крупнейшем мировом маркетплейсе в рамках областной программы «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Предполагается, что до конца года на платформу Alibaba.com также выйдут еще четыре региональных экспортера, включая ООО «Сясьстройский хлебозавод» и ООО «Эликсир». Предприятиям предлагается несколько вариантов позиционирования на электронной площадке.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленобласть планирует к 2024 году нарастить объемы экспорта до $10 млрд и войти в топ-10 регионов по объему несырьевого экспорта.