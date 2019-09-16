«Руслайн» не планирует прекращать рейсы из Воронежа в Санкт-Петербург

Авиакомпания «Руслайн» не планирует прекращать программу полетов из Воронежа в Санкт-Петербург после нескольких произошедших подряд вынужденных посадок и задержек рейсов из-за технических неполадок. Они стали причиной для проверки перевозчика прокуратурой.

«Планов отказа от выполнения полетов по направлению Воронеж-Санкт-Петербург у нас нет. Качество технического обслуживания в аэропорту Воронежа нас устраивает»,— сообщил “Ъ-Черноземье” коммерческий директор «Руслайна» Александр Крутов.

5 сентября, напомним, воронежская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки вынужденной посадки самолета Bombardier CRJ200, выполнявшего рейс авиакомпании «Руслайн» по маршруту Воронеж-Санкт-Петербург (Пулково). Одновременно с этим Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проверке в связи со случившейся днем ранее вынужденной посадкой самолета «Руслайна» рейса по тому же направлению. Борт прервал полет и вернулся в аэропорт Воронежа из-за неубранных задних стоек шасси.

Сергей Калашников