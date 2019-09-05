Две вынужденные посадки самолетов «Руслайна» в Воронеже проверит прокуратура

Воронежская транспортная прокуратура начала проверку вынужденной посадки самолета Bombardier CRJ200, выполнявшего рейс авиакомпании «Руслайн» по маршруту Воронеж - Санкт-Петербург (Пулково). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ведомстве, на борту находились 31 пассажир и три члена экипажа. Пострадавших нет. Лайнер вылетел по маршруту Воронеж-Пулково в 7:15 четверга и вернулся в 8:41. Днем ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проверке в связи с вынужденной посадкой самолета «Руслайна» того же рейса с 37 пассажирами. Борт прервал полет и вернулся в аэропорт Воронежа из-за неубранных задних стоек шасси. В авиакомпании инциденты пока не комментируют.

О том, как ФК «Аксиома» передала аэрогавань под контроль московскому «Профи», в материале ''Ъ-Черноземье'' «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Ирина Лобанова