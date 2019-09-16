Семьи Татарстана тратят около 7% своего бюджета на оплату ЖКУ

Жители Татарстана расходуют около 7,1% своего семейного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг. По итогам прошлого года республика заняла четвертое место среди регионов России с наименьшей долей расходов семей на оплату ЖКУ. Исследование провели специалисты РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата.

В среднем в месяц жители Татарстана расходуют на оплату ЖКУ 3,6 тыс. руб., что на 1,1% меньше показателей 2017 года. Наибольшие траты зафиксированы в Камчатском крае (9,7 тыс. руб.), Магаданской области (8,1 тыс.) и Ямало-Ненецком автономном округе (8 тыс.), наименьшие – в Алтае (2,3 тыс.руб.), Дагестане (2,4 тыс.) и Ингушетии (2,5 тыс.).

Наименьшая доля расходов семей на оплату ЖКУ в России зафиксирована в Дагестане (4,6% от семейного бюджета), Ингушетии (4,8%) и Хакасии (7,1%),наибольшая — в Камчатском крае (15%), Магаданской области (14%) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%).

В среднем в России семьи тратят на оплату ЖКУ 9,6% своего бюджета, а расходы на эти цели составляют 4,3 тыс. руб.

Ранее аналитики компании «Яндекс. Деньги» сообщали, что Казань стала лидером по тратам населения на ЖКУ среди городов-миллионников.

"Ъ-Казань"