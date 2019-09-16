Новосибирская область увеличила финансирование сельского бизнеса

На 2019 год было принято решение увеличить сумму поддержки организаций, осуществляющих торговлю на сельских территориях, сообщил глава региона Андрей Травников сегодня во время оперативного совещания. «Снабжение жителей отдаленных населенных пунктов продовольствием и товарами первой необходимости — это не только бизнес, у этого есть большая социальная функция. Понимая социальную значимость процесса обеспечения населения качественными продуктами питания по приемлемым ценам, Новосибирская область ежегодно планирует в своем бюджете средства на поддержку организаций, ведущих торговлю в отдаленных и малых населенных пунктах. В основном это организации системы потребительской кооперации. Новосибирская область — один из немногих регионов России, где удалось сохранить разветвленную торговую сеть Облпотребсоюза. Очень важно, чтобы эта система сохранилась»,— отметил губернатор.



Финансирование предпринимателей в отдаленных селах увеличено до 21 млн руб. В январе–августе 2019 года уже было предоставлено 85 субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости на сумму 12,5 млн руб. Благодаря государственной поддержке торговые организации обеспечивают бесперебойное снабжение жителей 423 населенных пунктов, расположенных за пределами 11 км от районных центров, подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В июне 2019 года были внесены существенные изменения в действующий порядок предоставления региональным предприятиям субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области. В частности, на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села предельная величина субсидии увеличена до 500 тыс. руб. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.

Учитывая опыт регионов Российской Федерации и приоритетность решения задачи обеспечения торговыми услугами жителей удаленных и малочисленных сельских населенных пунктов Новосибирской области, региональным минпромторгом также прорабатывается вопрос возможного использования механизмов государственной поддержки при приобретении автолавок. В рамках разрабатываемого проекта «Автолавка в село» будет приобретено еще девять машин на базе автомобиля ГАЗ.

Предоставление субсидии на компенсацию части расходов на приобретение автолавок будет исполнено в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020–2025 годы». В связи с этим региональным минпромторгом подготовлено и направлено в минфин области соответствующее обоснование на дополнительные денежные средства на реализацию ВЦП в размере 3 млн руб. в год.

Введение данного вида субсидии позволит создать условия для обеспечения товарами и продуктами жителей 333 населенных пунктов области, в которых отсутствует стационарная торговля.