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В лобовом столкновении автомобилей в Красной Поляне погиб 24-летний водитель

Фото: ЮРПСО МЧС России

В ночь на понедельник, 16 сентября, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей на улице Защитников Кавказа в Красной Поляне. Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО при помощи гидравлики извлекли и передали врачам «скорой» пострадавших 1978 и 1997 годов рождения из обоих автомобилей. 24-летний автомобиля ВАЗ-2114 погиб. Его тело передали полицейский.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в четверг, 12 сентября, на новой автодороге Адлер - Красная Поляна в лобовом столкновении легковых автомобилей Toyota и ВАЗ-2107 погиб 31-летний гражданин Абхазии, сидевший за рулем отечественной машины. Помощь была оказана двоим пострадавшим в иномарке.

Василий Хитрых


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