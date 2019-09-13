На трассе Адлер – Красная Поляна в лобовом столкновении авто погиб гражданин Абхазии

Вчера, 12 сентября, на новой автодороге Адлер - Красная Поляна произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщили в ЮРПСО МЧС РФ, авария случилась около 20:55. В ДТП погиб гражданин Абхазии.

По данным спасателей Адлерского подразделения общества, помощь была оказана двоим пострадавшим пассажирам Toyota. Их передали врачам Скорой помощи. Погибшего 31-летнего гражданина Абхазии с помощью гидравлического оборудования деблокировали из автомобиля ВАЗ-2107.

В тот же вечер около 22:50 спасатели обнаружили на глубине 1,5 м в реке Псахо тело 27-летнего туриста из Владимира.

Дмитрий Михеенко