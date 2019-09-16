Виновные в гибели трех человек при потоплении плавкрана в Черном море получили сроки

Бывший директор Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота, капитан плавкрана АСПТР-1 и капитан буксира «Меркурий» признаны виновными в гибели трех человек во время аварии плавучего крана в Черном море в 2016 году, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю. За нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), экс-директор филиала приговорен к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией морского и иного транспорта, сроком на три года. Капитаны плавкрана и буксира приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, плавучий кран АСПТР-1 затонул в Черном море в нескольких километрах от Ялты в октябре 2016 года. Авария произошла ночью во время шторма. Пять человек, находившихся на кране, удалось поднять на буксиры и спасти. Еще трое погибли.

В ходе следствия было установлено, что 12 октября 2016 года плавкран осуществлял работы по прокладке труб в районе поселка Гурзуф. «После того как его вынесло на мель и он получил пробоины, были произведены временные ремонтные работы по латанию пробоин. Чтобы произвести капитальный ремонт, нарушая нормы и правила, вышеуказанные фигуранты (капитаны плавкрана и буксира, а также директор филиала Морспасслужбы.— “Ъ”) ночью в шторм организовали буксировку плавкрана в порт Севастополя. Однако в 3 км от памятника “Ласточкино гнездо” плавкран затонул»,— сказано в сообщении пресс-службы СКР по Крыму. В итоге три человека пропали без вести и были признаны судом погибшими.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 100 следственных и процессуальных действий, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших свыше 50 человек, назначены и проведены сложные экспертизы, в том числе комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза.

О происшествии читайте в публикации “Ъ” «Плавучий кран стал подводным».

Вадим Никифоров, Симферополь