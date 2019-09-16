Мэром Тамбова стала Наталия Макаревич

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, гордума Тамбова на заседании 16 сентября выбрала мэром областного центра Наталия Макаревич, ранее работавшую начальником областного управления по развитию промышленности. Свою программу госпожа Макаревич основывала на нацпроектах, в которые должен быть встроен Тамбов. Также она отмечала, что «эффективный диалог с гражданами» должен основываться на работе в префектурах.

Кроме нее проходили собеседование, тестирование, а также представляли свои программы развития города еще три кандидата: первый зампред Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Иван Паращак, активист Андрей Бажилин и представительница «Молодой гвардии» единороссов Дарья Завражина. В итоге в финал вышли госпожи Макаревич и Завражина. Должность главы Тамбова стала вакантной в середине марта после добровольной отставки Сергея Чеботарева.

Подробнее о том, как освободилось кресло мэра Тамбова,— в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников