Наталья Макаревич может возглавить администрацию Тамбова 16 сентября

В Тамбове завершилось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. В результате наибольшие шансы на победу получила начальник областного управления по развитию промышленности Наталья Макаревич. Кроме нее проходили собеседование, тестирование, а также представляли свои программы развития города еще три кандидата: первый зампред Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Иван Паращак, активист Андрей Бажилин и представительница «Молодой гвардии» единороссов Дарья Завражина. Последняя, в частности, в ходе мероприятия заявила, что пошла на конкурс, дабы повлиять на развитие города: «Чтобы голос молодежи мог быть услышан. Во многом к этому меня подтолкнуло участие в конкурсе "Лидеры Тамбовщины ". Я поверила в свои силы».

Андрей Бажилин в своей программе среди приоритетов обозначил «удовлетворенность качеством жизни, работой муниципальных органов, окружающей среды». «Кардинальных изменений существующих программ кандидат не предлагает»,- посчитали члены комиссии. Госпожа Завражина также сделала акцент на повышении качества жизни «за счет условий динамического экономического роста и улучшения городской среды». Областная чиновница Наталия Макаревич в свою очередь вспомнила о нацпроектах, в которые должен быть встроен Тамбов. По ее словам, эффективный диалог с гражданами должен основываться на работе в префектурах. Еще один кандидат Иван Паращак предложил эффективный механизм взаимодействия с жителями на примере столичного сервиса «Активный гражданин».

В итоге в финал конкурса вышли Наталия Макаревич с 11 баллами и Дарья Завражина, которая набрала 7,3 балла. Победителя депутаты гордумы должны назвать 16 сентября. Временно исполняющий обязанности мэра Дмитрий Самородин не стал принимать участие в конкурсе. Должность главы Тамбова стала вакантной в середине марта после добровольной отставки Сергея Чеботарева.

Подробнее о том, как освободилось кресло мэра Тамбова, — в материале “Ъ-Черноземье”.

Андрей Цветков