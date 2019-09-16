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Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть после сокращения добычи Саудовской Аравией

Рубль на открытии торгов укрепился до 64 руб. за доллар, это лучший показатель с начала августа. Также рубль растет относительно евро. Валюта снизилась на 81 коп. и достигала 70,47 руб.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 7,77% и стоят более $59 за баррель. Подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

Индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов прибавили около 1%. На момент написания новости РТС увеличился на 1,4%, а Мосбиржа снизилась на 0,14%. Лидируют нефтяные бумаги. Цены основных «фишек» выросли в пределах 3,7% (ЛУКОЙЛ +2,56%, «Роснефть» +3,3%, «Сургутнефтегаз» +2,19%, «Татнефть» +1,54%).

Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии произошло нападение десяти дронов на объекты крупнейшей в мире добывающей нефть компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». В США заявили, что за атаками стоит Иран. Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Саудовская Аравия планирует восстановить треть объемов добычи. Аналитики прогнозируют, что если проблему не удастся решить в ближайшее время, то стоимость барреля может увеличиться до $100.

Подробнее о последствиях нападения читайте в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».

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