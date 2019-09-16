ВЭБ.РФ ведет переговоры о финансировании общественного транспорта Челябинска

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова подтвердила факт переговоров между ВЭБ.РФ и правительством Челябинской области о финансировании развития общественного транспорта города. Она сообщила, что администрация Челябинска участвует в обсуждении в качестве третьей стороны.

«Подтверждаю, что есть такая информация. Переговоры ведутся через правительство Челябинской области. Мы являемся только участниками этого совещания. Основные переговорные процессы ведет правительство», - рассказала Наталья Котова.

Как сообщал «Ъ», Челябинск вошел в список пилотных городов, в которых ВЭБ.РФ собирается профинансировать обновление парка общественного транспорта. На старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб.