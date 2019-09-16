МегаФон показал рекордные скорости

5G - это современный стандарт связи, с минимальным откликом развивающий скорость передачи данных от 1 Гбит/с. Подобный стандарт позволяет успешно претворять в жизнь различные научные проекты и инновационные решения, например, «умные дома и города», беспилотный транспорт, дистанционную медицину, искусственный интеллект и виртуальную и дополненную реальность. Для рядового пользователя интернета сеть 5G – это возможность быстро загружать «тяжелые» файлы, например, всего за три минуты скачать несколько сезонов любимого сериала.

Компания «МегаФон» провела тесты по работе этого стандарта в России. В ходе эксперимента на 5G-смартфоне оператор довел скорость соединения до рекордной отметки – 2,46 Гбит/с. Директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе назвал достигнутый показатель важным рубежом для развития технологий 5G в России, и лучшим результатом, который был продемонстрирован на смартфонах. Тестирование стандарта связи 5G проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™.

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в Восточной Европе, отметил, что технология стремительно завоевывает признание во всем мире: «Тест с МегаФоном – еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России». С экспертами солидарны и другие представители отрасли. Шиничи Танака, генеральный директор Sony Mobile Communications Rus, считает, что результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов, а Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe, подчеркивает, что этот тест – ещё одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G.

На сегодняшний день тридцать пять коммерческих сетей 5G работают в двадцати различных странах мира, включая Финляндию, Южную Корею, Китай, США, Великобританию и Германию. У нас основной этап внедрения высокоскоростного стандарта должен завершиться через пять лет, к 2024 году. МегаФон ведет активную подготовку: момент проверки стандарта – не единственный, когда компания проверила исключительные возможности сети 5G. Так, в июне этого года МегаФон совершил первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августе провел киберcпортивный турнир по Dota2 – c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.