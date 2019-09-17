Университет для университетов и не только

Организованный Университетом 20.35 образовательный интенсив «Остров 10–22» можно считать событием только в образовательной сфере лишь формально: участники апробировали новейшие технологии, которые станут одной из основ научно-технологического развития России в ближайшем будущем. Деятельность Университета 20.35, однако, не будет ограничена российским рынком — пока представленные решения являются уникальными в мировом масштабе.

В следующем году в полноформатном режиме начнет работать Университет 20.35 — многопрофильная образовательная платформа с относительно широкой специализацией. Главной идеей, вложенной в проект одним из его идеологов, спецпредставителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым, является обязательная ориентация не на существующие управленческие и образовательные практики, а на те же технологии, которые предположительно появятся в будущем. Сама идея Университета 20.35 в этом смысле заключается в том, что организация «технологического прорыва» в экономике РФ невозможна в том случае, если она будет основываться на существующих стабильных трендах развития инфраструктуры научно-технологического прогресса.

Выиграть может только тот, кто в некотором смысле «угадает» то, как будет устроено управление будущего. И поскольку чистое «гадание» ничего не дает, то образовательный интенсив «Остров 10–22» — экспериментальная площадка на 1,5 тыс. участников, от талантливых школьников до ректоров университетов, от технологических предпринимателей до руководителей профильных министерств, на которой эти практики будущего изобретаются, проверяются и сравниваются по доступным к исследованию параметрам, в том числе по параметру масштабируемости, конкурируют друг с другом в «лабораторном» формате и оформляются в методические рекомендации. Эта грань «Острова 10–22» крайне практична — так, очень сильным моментом интенсива были тотальная обработка и анализ цифрового следа обучавшихся, в российской практике в таких масштабах осуществленные, видимо, впервые.

«Остров 10–22» можно считать событием только в образовательной сфере лишь формально. Результаты интенсива будут сильно влиять на процессы, происходящие в сферах, связанных с научно-технологическим развитием, достаточно долго: 1,5 тыс. участников «Острова» полноценно работали две недели в среде, которая предположительно будет одной из основ экосистемы образования и научно-технологического развития в России в ближайшем будущем, по крайней мере — до 2035 года.

Говоря о проектах, по уровню организационной сложности и комплексности задач сопоставимых с проектом «Остров 10–22», одна из самых больших проблем — найти краткую и однозначную формулу для описания происходящего. Формально все просто: «Остров 10–22» сами организаторы описывают как образовательный интенсив, который проводился в Сколковском институте науки и технологий 10–22 июля 2019 года. То есть с этой стороны «Остров» в первом приближении — образовательная программа, в данном случае, в 2019 году, ставшая персональной для руководителей и специалистов нескольких десятков российских университетов, научных коллабораций и коммерческих компаний. С другой стороны, все участники «Острова» в текущем году работали над единой темой — «создание и развитие команд, реализующих системные изменения в образовании и обеспечивающих технологический прорыв». С этой точки зрения, «Остров 10–22» — это уже не «учебные курсы» для специалистов в сфере развития технологий в университетской и инновационной среде, а одна из составляющих постоянно действующего Университета 20.35. В свою очередь, университет — это структура для генерации и отбора новых образовательных технологий и управленческих решений в сфере научно-технологических инноваций. «Остров» — ежегодное «очное» мероприятие сетевой образовательной структуры.

Организационный принцип хорошо понятен при рассмотрении списка организаторов и партнеров лабораторий и курсов «Острова 10–22». С условно «университетской» части это ВШЭ, Сколтех, НИТУ МИСиС, Иннополис, ИТМО, ТГУ, ДВФУ, Европейский университет и десятки других образовательных структур России, с корпоративной — Mail.ru Group, «Яндекс», Сбербанк, СИБУР, «Северсталь», «Лаборатория Касперского», Global Innovation Labs, Acronis, Positive Technologies, «МегаФон», МТС, «Иннодата», наконец, на стыке «корпоративной» и «управленческой» ролей в этом качестве выступали Счетная палата, Роспатент, АСИ, РВК и «Цифровая экономика».

Специальными гостями — лекторами, участниками отдельных курсов и мероприятий, модераторами, дискутантами — выступали за две недели работы «Острова 10–22»: вице-премьер Максим Акимов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, глава «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин — и это исключительно неполный список, даже в этом виде показывающий масштабы «Острова 10–22».

Сами организаторы «Острова», кстати, в качестве аналогов июльской сессии Университета 20.35 используют более масштабные мировые образовательные проекты: это образовательные платформы Coursera и Stepic, но с сильным офлайновым компонентом, это движение WorldSkills, это летняя школа Гарвардского университета, образовательные интенсивы MITES Массачусетского технологического университета, школьные сети Minerva Project (США) и 42 School (Франция). Однако это сходство лишь в отдельных компонентах — задача интеграции облачного университета в парадигму общенационального и мирового развития инновационных технологий поставлена пока только в России.

«Университетский» акцент «Острова» в 2019 году ректор Университета 20.35 Василий Третьяков объясняет особыми задачами программы именно на этот год — речь шла в первую очередь о сознательно избранном «фокусе» «Острова» по созданию горизонтальных связей в российском высшем образовании, ориентированных на «цифровые» компетенции и программы. Поскольку Университет 20.35 — это, пусть и облачный, но полноценный университет, одной из его естественных задач является рост, и в этой части «Остров 10–22» был крайне успешным: к существовавшей на июль партнерской сети Университета 20.35, АСИ и Платформы НТИ присоединились по итогам сессии 33 российских вуза, о чем 22 июля в Сколтехе были подписаны соответствующие меморандумы.

Более всего сейчас университеты интересует уникальная для них возможность поддержки их цифровой трансформации и создания цифровых образовательных экосистем. По итогам собственно «Острова 10–22» команды, формируемые в процессе, представили более 300 разработанных проектов по перестройке образовательных программ университетов и созданию инфраструктуры инновационных рынков — Центров компетенций Национальной технологической инициативы, сетевых акселераторов, научно-образовательных центров Национальной технологической инициативы.

По словам Василия Третьякова, происходящее также важно для самой идеи «индивидуальной образовательной траектории» — впервые в российском образовательном пространстве создается возможность реализации этого принципа. Дальнейшее развитие этой идеи без «Острова», вероятно, было бы невозможно, вся технология высшего образования в России (и не только здесь) реализуется в привязке к конкретному образовательному учреждению, его ресурсам и его представлению о том, кого, когда и в каких объемах необходимо учить. Гендиректор Университета 20.35 полагает, что последствия «одномоментной» смены парадигмы в ходе «Острова» будут раскрываться не сразу — тем не менее процесс запущен, даже если часть «горизонтальных» соглашений между университетами о проектах будет реализована, процесс будет в будущем самоподдерживающимся, точнее, поддерживаемым людьми, использующими открывшиеся для них новые возможности индивидуальных образовательных траекторий.

Самым масштабным и амбициозным результатом «Острова 10–22», видимо, стоит признать еще один партнерский сетевой проект Университета 20.35 с участием АСИ, Mail.ru Group, «Крибрум», Skyeng, Bigdata team, GIL, в рамках которых 100 российских вузов намерены совместно продвигать технологии в области искусственного интеллекта и развития соответствующих компетенций у сотрудников университетов и студентов (читайте подробнее на стр. 4). Для России это, очевидно, крупнейшая университетская сеть и крупнейшая коллаборация в сфере AI в истории экономики: проект предполагает не только объединение усилий в этой сфере, но и подготовку условий к применению AI-технологий в образовании. Это долгосрочный проект, от перспектив которого, видимо, будут зависеть темпы создания этих технологий в России.

Но не менее, а возможно, и более важен основной «метарезультат» «Острова 10–22» — это поддержка предлагаемой технологии облачного университета как рабочей модели инфраструктуры инновационного развития экономики практически всеми ее потенциальными участниками. Организационная сложность «Острова 10–22», базовые принципы проекта, которые для стандартных организационных моделей и в университетской среде, и в корпорациях рассматривались бы как крайне спорный и потенциально неуправляемый эксперимент, приняты, развиваются и генерируют самые разнообразные технологии: от гуманитарных и управленческих до чисто технологических. Июльские итоги «Острова 10–22» впервые обрабатываются и анализируются современными способами и будут доступны уже очень широкой сети участников сети АСИ, Платформы НТИ, РВК, «Цифровой экономики», Университета 20.35 и других, и это общее знание должно дать значимый импульс не только улучшению образовательных технологий в стране, но и результатам применения этих технологий — научному, гуманитарному и технологическому прогрессу во всех его измерениях.

Дмитрий Бутрин