«Биньямин Нетаньяху отвечает за свои слова»

Биньямин Нетаньяху вновь поборется за власть на израильских выборах в парламент. Они пройдут 17 сентября. Партия премьер-министра «Ликуд» и оппозиционное объединение «Кахоль-лаван» могут получить почти равное количество мест — примерно 32-33. Опрос провела компания Smith Research. Местное телевидение отдает лидерство оппозиции, но с перевесом лишь в два мандата. В прошлый раз формально победила партия Нетаньяху, но из-за крошечного отрыва ему не удалось сформировать парламент. На этой неделе премьер Израиля прибыл в Сочи, чтобы напомнить о себе русскоязычному электорату. О том, как в России смотрят на Нетаньяху, рассуждает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Во вторник многие граждане Израиля испытают чувство дежавю — предыдущие парламентские выборы состоялись всего пять месяцев назад, и вот опять. А на прошлой неделе «День сурка» случился у Владимира Путина, к которому, как и в апреле, за пять дней до голосования приехал в гости премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Весной они, правда, встречались в Москве, а сейчас — в Сочи, но официальные заявления и общий антураж встречи получились практически идентичными. В Кремле такому постоянству даже рады. Согласитесь, в мире осталось не так много стран, где лидер электоральной гонки считает важным завершать свою кампанию поездкой в Россию. Да и в самом Израиле агитация действующего премьера иллюстрировалась большими плакатами, на которых Биби пожимает руки индусскому лидеру Нарендре Моди, Дональду Трампу и Владимиру Путину. «Нетаньяху. Другая лига»,— гласит слоган кампании, и, с точки зрения нынешнего руководства Израиля, в этой лиге хозяева Белого дома и Кремля абсолютно равны. Поэтому неудивительно, что Путин отвечает своему сочинскому визави взаимностью.

Складывается впечатление, что Биби вообще является для российского лидера примером идеального внешнеполитического партнера. Не требует никакой финансовой помощи, умеет уклоняться от поддержки антироссийских санкций, даже несмотря на стратегические отношения с США и, что самое главное, он отвечает за свои слова. Последнее качество в Москве особенно ценят. А то некоторые вроде и договариваются о чем-нибудь, но когда доходит до реализации, начинают отнекиваться, ссылаться на свои конгрессы, парламенты, мнение Евросоюза или вездесущее давление Запада. Израильский премьер же выполняет достигнутые договоренности не мытьем, так катанием. В довершение всего Нетаньяху — политический долгожитель. Именно его наряду с Меркель приводят в пример тем, кто жалуется на несменяемость власти в России. Мол, не только у нас. Но схожесть исключительно внешняя.

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Впрочем, изучать настоящие причины многолетнего успеха у избирателей Кремлю явно неинтересно. Жаль, ведь как раз по этой дисциплине Нетаньяху признанный мировой феномен. Судите сами. В секторе Газа очередная эскалация конфликта с «Хамасом», а в самом Израиле оппозиция резонно критикует правительство за дороговизну жизни и нерешенные социальные проблемы. Генпрокурор готовится сразу после выборов начать слушания по обвинениям премьера в коррупции и обмане общественного доверия. Пресса, включая государственные СМИ, под лупой рассматривает каждое его слово. В США опубликованы данные о том, что израильские спецслужбы якобы прослушивали самого Трампа. И несмотря на все это, судя по данным соцопросов, Биби снова победит. На честных выборах с участием всех кандидатов. И россиянам снова можно будет сказать: смотрите — все, как у нас.