Роспотребнадзор проведет в Башкирии масштабное исследование о питании детей в школах и дома

Роспотребнадзор в рамках пилотного проекта проведет анкетирование о питании детей в школах и дома в пяти регионах, включая Башкирию, сообщает пресс-служба ведомства. Оцениваться будет фактическое питание — вид и объем потребляемых продуктов, количество приемов пищи, региональные особенности, соответствие рациона принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам. Исследование будет проводиться путем опроса и анкетирования родителей при участии детей, а также анализа сведений из образовательных учреждений.

Кроме Башкирии такие исследования пройдут в Московской, Самарской, Свердловской и Омской областях. К сбору данных привлекут ученых из НИИ питания и других научных организаций. По итогам специалисты дадут рекомендации по питанию детей разных возвратных групп, организуют уроки правильного питания для детей, учителей и родителей.

Новое о рынке школьного питания в Уфе подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Школьное питание обойдется без частников».

Ирина Самойлова