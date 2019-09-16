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200 сосен высадили в честь профессионального праздника волонтеры ЛЛДК №1

Экологическая акция прошла в Новом парке Лесосибирска

13 сентября в честь профессионального праздника – Дня работников лесной промышленности - волонтеры Лесосибирского ЛДК №1 (Segezha Group, входит в АФК «Система») провели экологическую акцию «Посади дерево». В этот день сотрудники крупнейшего в Сибири лесопильного производства высадили 200 саженцев сосны в Новом парке города на улице Магистральная. В мероприятии принял участие Глава города Андрей Хохряков. Он поздравил лесопромышленников-сибиряков с Днем работника леса и выразил надежду, что компания будет и дальше помогать в развитии городских общественных пространств, заниматься озеленением и благоустройством.

Всего в рамках «зеленого марафона» в 6 регионах присутствия работники лесопромышленной группы компаний посадят в рощах, аллеях и парках 700 молодых деревьев, - берез, сосен и кустарников. В Москве сотрудники управляющей компании во главе с президентом Segezha Group Михаилом Шамолиным высадили в Серебряном бору 30 сосен и 20 кустов спиреи.

«Щедрый, неисчерпаемый, и в то же время зависящий от ответственности человека, лес нуждается в повседневной заботе, - отметил президент Шамолин, - Наша экологическая акция – это хорошая возможность доказать свою ответственность перед природой и жителями регионов, где работают наши предприятия. Лес – это не только чистый воздух, вода, уникальные флора и фауна, но еще необходимая людям продукция из древесины и природный генератор, который является источником возобновляемой энергии, предоставляя людям биотопливо для обогрева». Он также добавил, что волонтеры компании, бережно относясь к лесу, действуют по зову сердца, бескорыстно, делая мир чище и ярче.

Ежегодно Segezha Group направляет значительные инвестиции в повышение экологической результативности своей хозяйственной деятельности, проводит комплекс противопожарных мероприятий и открыто участвует в обсуждении экологических вопросов с общественностью, сохраняет малонарушенные лесные территории и развивает добровольную лесную сертификацию. Как ответственный лесопользователь компания выступает за то, чтобы лес приносил максимальную и непрерывную пользу людям без ущерба для окружающей среды и будущих поколений. Группа компаний Segezha поддерживает программы в области биоэнергетики, является защитником ответственного отношения к потребительской упаковке, поддерживает ограничения в использовании в стране пластиковых полиэтиленовых пакетов и развивает экологичное деревянное домостроение. Согласно имеющимся международным сертификатам, компания гарантирует партнерам, что при производстве продукции использует древесину легального происхождения, при заготовке которой принимаются меры по сохранению биологического разнообразия лесов.

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