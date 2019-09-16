Минэнерго перераспределяет нагрузку

Бремя перекрестного субсидирования предлагают сделать более справедливым

Энерготарифы для предприятий малого и среднего бизнеса в Красноярском крае могут снизиться на 19 %. Это произойдет в том случае, если Правительство РФ одобрит предложенные «Россетями» и Минэнерго изменения нынешней схемы перекрестного субсидирования, когда одни потребители энергии фактически платят за других. Сейчас основную финансовую нагрузку несут мелкие энергопотребители, которые зачастую платят за каждый киловатт в 4–5 раз больше крупных предприятий.

Система перекрестного субсидирования с различными видоизменениями действует в России с 90-х годов и изначально вводилась для того, чтобы переложить бремя роста энерготарифов с населения на промышленность. Со временем наиболее крупные и энергоемкие предприятия нашли возможность вполне законными путями снизить легшую на них дополнительную финансовую нагрузку. Сегодня они заключают прямые договоры на поставку электричества по магистральным линиям, и цена каждого киловатта в этом случае может отличаться в 4–5 и более раз от стоимости энергии, поставляемой по внутрирегиональным сетям низкого напряжения. В тарифах на энергию из магистральных сетей никак не учитываются субсидии населению.

В итоге при действующей системе перекрестного субсидирования вся основная нагрузка легла на малый и средний бизнес, который получает электричество по региональным линиям. Минэнерго и сами энергетики говорят о том, что такая схема не может считаться справедливой, она скорее дискриминационная, и от субсидирования надо либо вовсе отказываться (тогда пострадает население), либо видоизменять его, вводя дифференцированную сетку тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям. Второй путь позволит более справедливо перераспределить финансовое бремя с малого и среднего бизнеса на крупные предприятия. При этом, по расчетам Минэнерго, достаточно переложить на промышленных гигантов всего лишь 17 % от общего объема субсидий.

Этот шаг, как полагают эксперты энергетической отрасли, приведет к снижению «котлового» тарифа по всей стране в пределах от 2,5 до 6 %. В лучшем положении окажутся малые предприятия тех регионов, где наиболее развита крупная промышленность. Так, для Красноярского края снижение тарифов может стать рекордным в масштабах всей страны – энергия подешевеет на 19 %.

В самом Красноярском крае представители бизнес-сообщества отмечают, что в первую очередь снижение энерготарифов позволило бы сибирскому региону стать более конкурентоспособным на фоне других, более климатически благоприятных территорий страны.

«В условиях холодного климата нашего края затраты на электроэнергию для отопления достаточно велики. Ведь значительная часть субъектов малого и среднего бизнеса, особенно работающего на нестационарных объектах, не имеют возможности подключения тепловой энергии и вынуждены отапливаться при помощи электричества. Так что снижение энерготарифов способствовало бы повышению конкурентоспособности», – полагает председатель регионального отделения «Опоры России» Виктор Захаров.

По словам генерального директора краевого Агентства развития бизнеса Александра Граматунова, снижение энерготарифов на 19 % даст положительный эффект в первую очередь для производителей, инновационных компаний и энергоемких предприятий. В итоге выиграет весь регион.

«Дорогие энергоресурсы заметно снижают конкурентоспособность производимой продукции. С высокими энергетическими, транспортными тарифами предприниматели связывают и высокую стоимость конечного продукта. Снижение любой финансовой нагрузки на малый и средний бизнес в итоге положительно скажется на деловой активности и инвестиционном климате региона», – констатирует эксперт.

Одновременно с введением дифференцированного тарифа Минэнерго предлагает сделать более рациональной систему резервирования энергомощностей. С 2011 по 2018 год по заявкам потребителей «Россетями» было построено сетей на 88 гигаватт совокупной мощности. Востребованными оказались только около 10 % этих сетей. Остальное оборудование фактически простаивает без дела, и использовать его нельзя, поскольку оно зарезервировано за определенными потребителями. Такое положение дел ограничивает наличие свободных мощностей для подключения, что в итоге негативно сказывается на экономическом развитии в целом.

По замыслу Минэнерго, регулировать рынок можно только введением платы за неиспользованную мощность, это заставит потребителей адекватно оценивать свои потребности и не резервировать лишние объемы энергии. Эту инициативу в Красноярском крае также считают экономически оправданной.

«Многие предприятия зарезервировали для себя огромные мощности, которые фактически сегодня не используются. Если новая система подтолкнет их к отказу от неиспользуемых мощностей, это даст возможность подключения новых потребителей и, как следствие, создаст импульс к развитию экономики. Здесь вопрос планомерного коммерческого расчета для предпринимателей – от каких мощностей каждой конкретной компании целесообразно отказаться, а какие сохранить на условиях доплаты», – считает председатель красноярского Совета потребителей Анатолий Матюшенко.

Предлагаемые Минэнерго и «Россетями» изменения, по замыслу авторов, должны вводиться плавно – до 2024 года. Но это в том случае, если Правительство РФ одобрит эти инициативы. Сейчас главным оппонентом нововведений выступает Минэкономразвития, которое опасается, что дополнительная тарифная нагрузка на крупный бизнес даже в 17 % станет излишне чувствительной для стратегически важных лидеров российской экономики. Поэтому, по мнению экспертов, итоговый вариант новой схемы перекрестного субсидирования и резервирования мощностей может оказаться отличным от предлагаемого сегодня варианта.

«У крупнейших предприятий, которые сегодня платят низкие тарифы по магистральным сетям, огромные лоббистские возможности, и нужно еще будет посмотреть, насколько удастся сохранить первоначальную идею перераспределения тарифа в окончательной редакции. Но хочется надеяться, что заявленные нововведения станут первым шагом к внедрению справедливой и экономически обоснованной системы тарификации», – отмечает председатель Союза энергопотребителей при Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края Елена Зимарева.