«Сибирь» и «Глобус» объединяют для оптимизации управления

Объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус», летающих под брендом S7 Airlines, потребовалось для оптимизации системы управления, заявил журналистам председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев. «Мы перешли рубеж в 100 самолетов, и, соответственно, это требует изменения системы управления, чтобы она стала более жесткой, более четкой»,— цитирует его «Интерфакс».

Напомним, 12 сентября генеральным директором S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») стал Вадим Клебанов, который последние пять лет руководил авиакомпанией «Глобус». Владимир Объедков, возглавлявший S7 Airlines в течение десяти лет, займется проектом холдинга по развитию малой авиации.

Под руководством Вадима Клебанова будут объединены обе авиакомпании — слияние произойдет путем перевода воздушного флота «Глобуса» в сертификат эксплуатанта «Сибири». Всего в парк группы компаний входит 101 воздушное судно: «Сибирь» эксплуатирует 61 среднемагистральный лайнер Airbus и 17 региональных Embraer, «Глобус» — 23 среднемагистральных Boeing. По данным пресс-службы S7, процесс объединения планируется завершить в середине декабря.

Авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», входящие в группу S7, перевезли в 2018 году около 16 млн пассажиров. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Илья Галагуз