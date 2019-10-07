Премьера

Вечеря танца

На сцене Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко 8 октября состоится премьера — спектакль «Перехитрить дьявола» в постановке Акрама Хана. Знаменитый хореограф и лауреат премии Лоренса Оливье (2019), в этом спектакле он соединяет индийскую пластику с эстетикой современного танца, обращаясь к библейской истории под музыку Винченцо Ламанья, британского композитора, известного индустриальными ритмами, текучими мелодиями и звуковыми пейзажами. Спектакль поставлен по мотивам «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и ее интерпретации австралийской художницы Сьюзан Уайт под названием «Первый ужин».

Имя

Дождь знает что

Кадр из фильма Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» Фото: Gravier Productions / Perdido Productions

10 октября выходит в прокат новый фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Как и во многих других фильмах Аллена, в этой истории о путешествии влюбленной пары в Нью-Йорк нашлось место альтер-эго режиссера. Однако кроме приключений Гэтсби Уэллса, который привозит свою девушку Эшли на интервью со знаменитым режиссером и теряет ее под нью-йоркским дождем, в очередной комедии Вуди Аллена есть и другой главный герой. «Мне было важно передать любовь к Манхэттену,— рассказал режиссер.— Это город в городе, место, где есть все, где все происходит разом, мгновенно, одновременно. Совершенно необязательно, что то, что я о нем рассказываю, это правда».

Голос

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

«Для меня имеет огромное значение тишина, которая иногда воцаряется после окончания произведения. Даже шесть-семь секунд — уже огромное вознаграждение»

Композитор Гия Канчели, с которым мы простились на прошлой неделе

След

Парижская школа по-испански

Мариано Фортуни. «Улица Гранателло в Портичи». 1874 год Фото: Коллекция Вида Муньона, Альмерия

Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» откроется в Музее русского импрессионизма 10 октября. Она рассказывает о творчестве 18 испанских художников, которые работали бок о бок с французскими импрессионистами и участвовали в первых выставках нового направления. Испанское искусство рубежа XIX–XX веков впервые будет представлено в таком объеме в России. Всего на выставке появятся около 60 работ Хоакина Сорольи, Рамона Казаса, Мариана Пиделасерры и др., скульптура Рикарда Гино и графика Дарио де Регойоса, Изидре Нонеля из музеев и частных коллекций Испании, а также из ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Уклад

Жизнь как праздник

Афиша бегов. Ок. 1889 Фото: ГИМ

В Историческом музее 11 октября откроется выставка «Час потехи». Для экспозиции, посвященной праздникам, потехам и массовым гуляниям в России XVII — начала XX века, было отобрано около 400 экспонатов. Среди них пряники XIX века, которые украшали стол и в крестьянской избе, и на царском пиру, сосуды для вина и браги, сани, на которых катались при Екатерине Великой, коллекция праздничных народных костюмов и головных уборов из разных регионов России. А при помощи мультимедийных программ посетители увидят реконструкцию старинного фейерверка и заглянут в меню трактиров и ресторанов.

Вещь

Фото: Предоставлено Всероссийским музеем декоративного искусства

Очки с композицией «Путешествия Гулливера» работы Ф. Ибрагимова (Москва, 2004 г.) и другие произведения художников по стеклу советской и постсоветской эпох собраны на выставке «На просвет», которая открывается в Музее декоративного искусства.

Анонсы

07.10

В музее «Эрарта» выставка «Динара Хёртнагль. Говорящие стены» объединила работы молодых художников и стрит-артеров, чтобы рассказать о жизни и разрушении городов.

08.10

В Государственной публичной исторической библиотеке на выставке «Драгоценные строки: дарственные надписи на книгах из фондов ГПИБ» собраны автографы Давыдова, Жуковского, Чехова, Аракчеева и других выдающихся личностей XIX — начала XX в.

09.10

В Московском музее современного искусства откроется выставка номинантов премии Кандинского.

10.10

Фото: Alibaba Pictures / Fosun Group Forever Pictures

В широкий прокат выходит фантастический боевик «Гемини» (в главной роли — Уилл Смит).

11.10

Полнометражное аниме «Дети моря» (режиссер — Аюму Ватанабэ, композитор — Дзё Хисаиси) выходит в российский прокат.

12.10

В государственном Эрмитаже выставка «Из истории фотографии», приуроченная к 180-летию с момента официального объявления об изобретении фотографии, представит первые фотографические отпечатки и образцы фототехники из собрания музея.