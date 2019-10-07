Эрик Брион, дамский угодник

Кто свиноват?

Феминизм, вышедший на тропу интернет-войны, легкомысленного флирта не прощает даже во Франции. Эрик Брион, бывший главредом модного телеканала Equidia (все о лошадях и конном спорте), убедился в этом на личном опыте. Бросив пару лет назад за рабочим коктейлем в Канне не самый куртуазный комплимент в адрес приглянувшейся ему журналистки Сандры Мюллер и не получив ответных авансов, месье уже на следующий день извинился эсэмэской. Но было поздно: Мюллер успела обличить обидчика на просторах Сети и призвала каждую униженную и оскорбленную мужчиной француженку «сдать свою свинью» — хештеги #BalanceTonPorc за считаные часы наводнили франкоязычную часть Всемирной паутины, став своего рода клоном американского движения #MeToo. Расплата была молниеносной и неотвратимой: разрушена не только карьера, но и семья Бриона. Однако, когда по ту сторону Атлантики журнал Time уже номинировал Мюллер на премию «Человек года», затравленная «свинья» неожиданно потребовала через суд компенсацию в размере 50 тысяч евро — за клевету в соцсетях. И на тебе: на днях Суд высшей инстанции Парижа, детально рассмотрев публикации Сандры Мюллер, уже перешедшей к коммерческой эксплуатации личной травмы и выпустившей книгу с провокационным хештегом вместо названия, признал-таки ее виновной в клевете и обязал выплатить истцу 15 тысяч евро в возмещение ущерба, покрыть его судебные расходы (5 тысяч), а заодно опубликовать заявление в ряде СМИ. История, спору нет, прецедентна. Но почти все комментаторы оговариваются: вопрос о том, надолго ли французское правосудие урезонило сетевое судилище, которому неведомы ни презумпция невиновности, ни право на защиту, ни чувство меры, остается открытым.

Анна Сабова