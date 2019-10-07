Сергей Сотников, начальник аэропорта Ижма

Один за всех

О подвиге Сергея Сотникова, спасшего жизни 72 пассажиров и 9 членов экипажа Ту-154М, было написано много. 7 сентября 2010 года самолет вылетел из аэропорта Удачный в Якутии в Домодедово. В половине четвертого утра у самолета отказали аккумуляторы, перестали работать системы навигации и связи, автопилот, система подачи топлива. Летчики совершили чудо: посадили лайнер на заброшенную (как писали тогда) в тайге полосу.

Но полоса была вполне рабочей. Хоть на ней давно не приземлялись пассажирские самолеты, ее в идеальном состоянии поддерживал начальник аэропорта Сергей Михайлович Сотников. Начальник — громко сказано. Потому что ухаживать за полосой длиной 1300 метров помогала Сотникову только его жена Мария. Аэропорт переименовали в вертолетную площадку, там иногда садятся медицинские вертолеты. Но Сотников добросовестно 12 лет чистил полосу полностью: убирал снег, корчевал деревья, обновлял разметку для посадки. «Я что? Я просто по взлетке ездить не давал,— сказал тогда Сотников "Огоньку" (№ 13, 2011 год).— Или бревно упадет, будет валяться, люди еще бутылок накидают… Для себя, короче, убирал. Чтобы было приятно». Спустя полтора года после аварийной посадки Сотников был представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством». Местные жители собрали деньги на закупку посадочных огней для вертолетной площадки и снегохода.

Сотников проработал в аэропорту Ижмы 42 года. 1 октября должен был выйти на пенсию. Нашел себе сменщика — Дмитрия Терентьева. Тот прочитал договор и отказался. В договоре на трех листах были прописаны его обязанности и ответственность за испорченное оборудование. А права — только в двух строчках. Но хуже всего оказалось с зарплатой. Терентьеву положили 6100 рублей. Сотников получал 21 тысячу, а сменщику оклад сократили, потому что уборку подъездных путей взяла на себя администрация поселка. За такие деньги никто не хочет идти работать.

Так и продолжает Сотников ухаживать за взлетной полосой. Может, еще пригодится.

Александр Трушин