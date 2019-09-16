Рейтинг и концентрация в компромиссе

Риск концентрации также присутствует у банков при покупке ИЦБ Дом.РФ. Сейчас, согласно регуляторным нормам, он ограничен 25% капитала кредитной организации. Но у этих выпусков есть гарантия Дом.РФ, отмечал в прошлую пятницу первый зампред ЦБ Сергей Швецов. При наличии такой гарантии в них можно инвестировать до 125% капитала банка. «То есть концентрация на Дом.РФ все равно ограничена правилами. По словам Сергея Швецова, «если госкорпорация будет позиционировать эти облигации как самодостаточные и не будет давать гарантию, то тогда просто будет другой (ниже.— “Ъ”) рейтинг, но тогда не будет концентрации». «Поэтому это trade-off (компромисс.— “Ъ”) между уровнем рейтинга и концентрации»,— подчеркнул господин Швецов. «Выпуски ИЦБ Дом.РФ без гарантии, но защищенные младшим траншем могут достигать самого высокого рейтинга»,— отмечает гендиректор АКРА Игорь Зелезецкий. По его словам, без гарантии и без защиты младшим траншем рейтинг будет ниже, но и в том и в другом случае концентрация на Дом.РФ будет минимизирована.

Илья Усов, Вероника Горячева