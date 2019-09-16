Девятый тур

«Зенит»—«Арсенал» 3:1
Дзюба, 6; Дриусси, 66 (пен.); Шатов, 88 — Берхамов, 56. Незабитый пенальти: Азмун («Зенит»), 22
«Спартак»—«Урал» 1:2
Жиго, 12 — Ильин, 48; Эль-Кабир, 60
«Сочи»—«Локомотив» 0:1
Крыховяк, 20
«Оренбург»—«Рубин» 2:1
Рикарду Алвиш, 49; Кулишев, 89 (пен.) — Башкиров, 53
«Тамбов»—ЦСКА 0:2
Бистрович, 84; Магнуссон, 90+4. Незабитый пенальти: Чалов (ЦСКА), 66. Удаление: Чуперка («Тамбов»), 72
«Краснодар»—«Крылья Советов» 4:2
Сулейманов, 16; Ольссон, 48; Вандерсон, 57; Ари, 67 — Соболев, 12; Антон, 75 (пен.). Незабитые пенальти: Ари, 67 — Соболев, 45+3
Турнирная таблица
Матчи «Динамо»—«Уфа», «Ростов»—«Ахмат» пройдут сегодня.
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