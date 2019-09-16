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Девятый тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 11

«Зенит»—«Арсенал» 3:1

Дзюба, 6; Дриусси, 66 (пен.); Шатов, 88 — Берхамов, 56. Незабитый пенальти: Азмун («Зенит»), 22

«Спартак»—«Урал» 1:2

Жиго, 12 — Ильин, 48; Эль-Кабир, 60

«Сочи»—«Локомотив» 0:1

Крыховяк, 20

«Оренбург»—«Рубин» 2:1

Рикарду Алвиш, 49; Кулишев, 89 (пен.) — Башкиров, 53

«Тамбов»—ЦСКА 0:2

Бистрович, 84; Магнуссон, 90+4. Незабитый пенальти: Чалов (ЦСКА), 66. Удаление: Чуперка («Тамбов»), 72

«Краснодар»—«Крылья Советов» 4:2

Сулейманов, 16; Ольссон, 48; Вандерсон, 57; Ари, 67 — Соболев, 12; Антон, 75 (пен.). Незабитые пенальти: Ари, 67 — Соболев, 45+3

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Краснодар»962119:920
2. «Зенит»962113:420
3. ЦСКА961212:619
4. «Ростов»852114:1117
5. «Локомотив»952214:817
6. «Спартак»942311:1014
7. «Арсенал»941412:1313
8. «Урал»941416:1913
9. «Уфа»831410:1010
10. «Рубин»93156:1010
11. «Динамо»82336:69
12. «Ахмат»82245:128
13. «Оренбург»922511:158
14. «Крылья Советов»921612:157
15. «Сочи»91355:116
16. «Тамбов»91267:145

Матчи «Динамо»—«Уфа», «Ростов»—«Ахмат» пройдут сегодня.

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