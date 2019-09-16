Девятый тур

И В Н П М О 1. «Краснодар» 9 6 2 1 19:9 20 2. «Зенит» 9 6 2 1 13:4 20 3. ЦСКА 9 6 1 2 12:6 19 4. «Ростов» 8 5 2 1 14:11 17 5. «Локомотив» 9 5 2 2 14:8 17 6. «Спартак» 9 4 2 3 11:10 14 7. «Арсенал» 9 4 1 4 12:13 13 8. «Урал» 9 4 1 4 16:19 13 9. «Уфа» 8 3 1 4 10:10 10 10. «Рубин» 9 3 1 5 6:10 10 11. «Динамо» 8 2 3 3 6:6 9 12. «Ахмат» 8 2 2 4 5:12 8 13. «Оренбург» 9 2 2 5 11:15 8 14. «Крылья Советов» 9 2 1 6 12:15 7 15. «Сочи» 9 1 3 5 5:11 6 16. «Тамбов» 9 1 2 6 7:14 5