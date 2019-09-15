ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
Голы забили Кристиян Бистрович (84-я минута матча) и Хердюр Магнуссон (90-я).
Для ЦСКА эта победа стала третьей кряду, клуб выиграл вышел на 2-е место в РПЛ (в активе команды 19 очков). Разрыв между ЦСКА и лидером, санкт-петербургским «Зенитом» составляет одно очко. «Тамбов» с пятью очками занимает последнее, 16-е место в таблице.
22 сентября в рамках десятого тура РПЛ ЦСКА примет дома «Краснодар», «Тамбов» днем ранее проведет матч против «Ростова».
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