ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Голы забили Кристиян Бистрович (84-я минута матча) и Хердюр Магнуссон (90-я).

Для ЦСКА эта победа стала третьей кряду, клуб выиграл вышел на 2-е место в РПЛ (в активе команды 19 очков). Разрыв между ЦСКА и лидером, санкт-петербургским «Зенитом» составляет одно очко. «Тамбов» с пятью очками занимает последнее, 16-е место в таблице.

22 сентября в рамках десятого тура РПЛ ЦСКА примет дома «Краснодар», «Тамбов» днем ранее проведет матч против «Ростова».