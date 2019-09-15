Российский борец греко-римского стиля Манцигов завоевал золото на чемпионате мира

26-летний российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в весовой категории до 72 кг. Чемпионат проходит в Казахстане и является отборочным на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

В финальном поединке россиянин поборол представителя Узбекистана Арама Варданяна. Бронзовые медали завоевали венгр Балинт Корпаши и болгарин Айк Мнацаканян. На данный момент российская команда выиграла одно золото на этом первенстве мира, который продлится до 22 сентября.

Абуязид Манцигов победитель чемпионата Европы (2019), победителем (2017) и серебряным призером (2013) Кубка мира, а также бронзовый призер континентального первенства (2017). Он член сборной России с 2016 года.