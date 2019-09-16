НПФ не готовы брать ипотеку

В ЦБ обсуждают возможность вложения пенсионных средств негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), выделив их в специальную категорию. Существующие правила ограничивают вложения в такие бумаги 10% пенсионных накоплений наряду с другими высокорисковыми активами. Основной эмитент ИЦБ госкорпорация Дом.РФ утверждает, что интерес фондов к таким облигациям есть. Но в самих НПФ указывают на слишком высокие процентные риски и риски ликвидности ипотечных бумаг.

Банк России готовит нормативную базу для того, чтобы НПФ получили возможность инвестировать пенсионные средства в ипотечные ценные бумаги в рамках отдельной категории активов. «По НПФ мы выделяем отдельную категорию для такого рода (ИЦБ.— “Ъ”) ценных бумаг»,— заявил 13 сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В госкорпорации Дом.РФ, одном из главных участников развития рынка ИЦБ, подтвердили, что вопрос «обсуждается... для повышения инвестиционной привлекательности бумаг».

Минфин ЦБ, Минстрой, Минэкономики и Дом.РФ согласовали «дорожную карту» по развитию этого сегмента финансового рынка. Дочерняя структура Дом.РФ по ней выступает эмитентом ипотечных бумаг, а сама госкорпорация — поручителем (см. “Ъ” от 9 сентября). Планируется привлечь в такие облигации до 7 трлн руб.— в частности, за счет пенсионных накоплений, управляемых ВЭБом, свободных денежных средств госкомпаний и госкорпораций, средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также средств федерального бюджета по договорам репо.

Сейчас, уточнили в Банке России, «инвестирование пенсионных накоплений НПФ в ИЦБ допускается в рамках 10-процентного рискового лимита при условии их соответствия регуляторным требованиям», а в плане нормативной базы «разрабатываются новые требования к инвестированию пенсионных резервов» (см. “Ъ” от 24 июля). Нахождение ИЦБ в этой категории портфеля объясняется тем, что по ним не определен денежный поток из-за возможности досрочного погашения ипотечных кредитов. «Инвестор может рассчитывать на определенный доход по таким бондам, но за счет их более быстрого погашения он его не получит»,— указывает топ-менеджер одной из управляющих компаний.

Ассоциация НПФ предлагала выделить облигации с ипотечным покрытием Дом.РФ в отдельную группу активов с самостоятельной долей инвестирования, «например, в размере 25%» от портфеля НПФ и не применять к ним лимит на одного эмитента (см. “Ъ” от 17 июня), ссылаясь на высокий кредитный рейтинг поручителя. Господин Швецов отметил, что нахождение ИЦБ в категории высокорисковых активов, по мнению Дом.РФ, «ухудшает бренд», поэтому регулятор рассматривает возможность выделить для них отдельный лимит.

Установление лимита для таких бондов в 10% помимо «улучшения бренда» позволит НПФ купить их на сумму более чем 0,25 трлн руб. В Дом.РФ обосновывают обсуждение выделения особого лимита для ИЦБ, в частности, «заинтересованностью большинства НПФ в увеличении инвестиций в ИЦБ Дом.РФ». «Стандартные ИЦБ с поручительством Дом.РФ в среднем обеспечивают премию к доходности ОФЗ на уровне 100 базисных пунктов»,— указал представитель госкорпорации. В настоящее время доходность длинных гособлигаций (со сроком обращения более десяти лет) составляет 7–8% годовых, таким образом, доходность ипотечных бумаг составит 8–9% годовых.

Впрочем, ни в одном из опрошенных “Ъ” НПФ не подтвердили заинтересованность в отдельном лимите для ИЦБ и значительном росте вложений в эти облигации. «На наш взгляд, их лучше отнести к высокорисковым из-за процентного риска и риска ликвидности»,— сказали в «ВТБ Пенсионный фонд». «Инструмент является волатильным и низколиквидным, не дает достаточной премии к государственным облигациям — проще покупать ликвидные высококлассные корпоративные облигации с доходностью выше»,— отметили в Национальном НПФ.

По словам топ-менеджера крупной управляющей компании, никто не запрещает Дом.РФ выпускать облигации с простой структурой денежных потоков. Идея продать бонды с неизвестными параметрами амортизации, заключает он, выглядит «попыткой госкорпорации переложить риск с себя на инвестора, что совсем неприемлемо при текущей доходности ИЦБ для НПФ».

Илья Усов, Вероника Горячева