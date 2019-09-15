Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 14 сентября 2019 года, сообщили в пресс-службе главы государства. В ряде случае речь идет о смягчении меры наказания.

Согласно указу, смертный приговор заменяется на пожизненные каторжные работы, а пожизненное заключение заменяется на срок в 20 лет. Полностью освобождаются от любых наказаний неизлечимо больные осужденные, достигшие возраста 75 лет на момент подписания указа.

Амнистия также затронет тех, кто до сих пор скрывался от преследования, в случае если они добровольно сдадутся властям в течение трех месяцев после подписания указа.

С начала вооруженного конфликта в Сирии в марте 2011 года в стране неоднократно объявлялась всеобщая амнистия. В течение одного года могло выходить несколько указов такого рода. В начале 2019 года президентским указом были также амнистированы более 53 тыс. сирийцев, уклонившихся от военной службы.

О том, почему российские суды не освобождают амнистированных по указу сирийского президента, — в материале “Ъ” «Амнистию Башара Асада не признали в России».