Иранский депутат заявил о согласии Европы вложить $15 млрд платежный механизм INSTEX

Европа согласилась вложить $15 млрд в фонд механизма INSTEX, заявил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур. По его словам, эти средства будет переведены тремя частями — по $5 млрд, сообщает агентство Tasnim.

Механизм INSTEX был создан для того, чтобы осуществлять банковские операции между Европой и Ираном в обход американских санкций. Пока он используется для обеспечения поставок лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции.

При соблюдении этого условия Тегеран может вернуться к исполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На средства, вложенные в фонд механизма Instex, Европа должна покупать у Ирана нефть или предложить альтернативу в виде кредитной линии, обеспеченной поставками нефти.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке 18 мая Еврокомиссия запустила официальный процесс блокировки американских санкций в отношении Ирана на территории Евросоюза. Эта мера направлена на защиту интересов европейских компаний, которые могут пострадать после выхода США из иранской ядерной сделки. Читать далее

Напомним, в 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций. Политик объяснил свое решение тем, что Тегеран не выполняет условия сделки.

О ситуации вокруг иранской ядерной сделки читайте в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».